Superbonus, il conto per lo Stato supera i 130 miliardi: i dati aggiornati

Il conto del Superbonus per lo Stato supera i 130 miliardi di euro. La cifra è contenuta nell’aggiornamento al 31 gennaio 2026 dei dati diffusi dall’Enea sulla misura di riqualificazione edilizia. Per la precisione le detrazioni maturate per i lavori conclusi, con onere a carico dello Stato, arrivano a 130.001.364.033,39 euro. Sono coinvolti dalla misura 139.912 condomini per un investimento medio che sfiora i 613mila euro, 245.583 edifici unifamiliari per un investimento medio di poco superiore a 117mila euro, 117.419 ville e villette (investimento medio di circa 98mila), 5 castelli (investimento medio oltre i 378mila euro).