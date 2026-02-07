Tantissima neve a Limone Piemonte: giornata straordinaria per godersi la montagna | FOTO

Dopo le recenti nevicate che hanno colpito il Piemonte, Limone, località del Cuneese a 1000 metri s.l.m., è un incanto che attrae tantissime persone, anche grazie alla splendida giornata odierna. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano la località sommersa da enormi accumuli di neve al suolo, risultato delle intense e ripetute nevicate di questo inverno, che hanno scaricato ingenti quantità di neve sulla località, tanto da costringere nei giorni scorsi il Comune a imporre la pulizia dei tetti. La bella giornata ha fatto da perfetta cornice per quanti hanno voluto godere appieno delle recenti nevicate che hanno garantito anche ottime condizioni di innevamento sulle piste, in un inverno davvero d’altri tempi in queste zone del Piemonte.

