Tempesta di neve storica nel Sud degli USA: migliaia di voli cancellati e strade paralizzate | FOTO

Una violenta tempesta di neve ha investito il Sud degli Stati Uniti, causando gravi disagi alla circolazione stradale in zone non abituate a condizioni invernali estreme. Forti nevicate hanno interessato la Carolina del Nord e gli Stati limitrofi, con le autorità che hanno esortato i cittadini a non mettersi in viaggio. Solo in Carolina del Nord, la polizia ha registrato 750 incidenti stradali nella giornata di sabato.

A Gastonia un treno ad alta velocità si è schiantato contro un autoarticolato bloccato sui binari, schiacciando il veicolo senza provocare feriti.

Disagi negli aeroporti

La tempesta ha avuto un impatto significativo anche sul traffico aereo. L’aeroporto internazionale di Charlotte Douglas, hub principale American Airlines, ha visto la cancellazione di oltre 1.800 voli tra ieri e oggi. Anche l’aeroporto internazionale di Atlanta, il più trafficato del mondo, ha subito oltre 600 cancellazioni sabato e circa 50 nella mattinata di oggi, secondo FlightAware.

Allerta Meteo e temperature polari

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha avvertito che un ciclone costiero in rapido aumento continuerà a portare neve da moderata a intensa, forti venti e possibili bufere in Carolina del Nord e del Sud. Un’intensa ondata di aria artica porterà temperature sotto lo zero fino alla Florida meridionale entro domenica mattina.

Davis, in West Virginia, ha registrato la temperatura più bassa degli Stati Uniti contigui: -33°C.

Blackout e impatto sulla Popolazione

Circa 156mila utenti sono rimasti senza elettricità nelle prime ore di domenica, soprattutto nel Sud, con Mississippi, Tennessee e Louisiana tra gli Stati più colpiti. La combinazione di neve, ghiaccio e venti forti ha messo in crisi le infrastrutture e costretto molte comunità a fare fronte a emergenze straordinarie.