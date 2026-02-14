Tempesta di polvere in Israele: Tel Aviv e Gerusalemme ai vertici della classifica globale per inquinamento

Una tempesta di polvere in Israele ha portato oggi Tel Aviv e Gerusalemme al primo posto per inquinamento atmosferico nella classifica globale delle principali città del mondo, secondo l’Indice di Qualità dell’Aria (Aqi). La quantità di polvere al suo picco in alcune aree del Paese ha raggiunto 50 volte il livello normale. La causa dell’elevato inquinamento è dovuta alla foschia e alla sabbia che si concentrano nell’aria: con un indice Iqa superiore a 2.000, Tel Aviv è al primo posto delle città inquinate, laddove a titolo di confronto, Lahore in Pakistan è al terzo posto con un indice a 243.

I Ministeri dell’Ambiente e della Salute israeliani hanno raccomandato alla popolazione sensibile di ridurre l’attività fisica intensa all’aperto.