Tempesta Leonardo in Spagna: oltre 6.000 evacuati per rischio alluvioni

La tempesta Leonardo mantiene in allerta gran parte della Spagna, ad eccezione di Catalogna e Paesi Baschi, con sette regioni sotto allerta meteo arancione per rischio di alluvioni provocate dalle intense piogge. È salito complessivamente a oltre 6.000 il numero delle persone evacuate preventivamente, di cui 5.000 nella regione meridionale dell’Andalusia, compresi tutti i residenti del comune di Grazalema, e oltre mille nella regione centro-occidentale dell’Estremadura, a causa del rischio di esondazioni dei fiumi, affermano le autorità di Protezione Civile. Messaggi di ES-Alert di massima allerta sono stati inviati ai cittadini di Jerez de la Frontera e del Puerto de Santa Maria, nella provincia di Cadice, per il rischio di inondazioni provocato dallo straripamento del fiume Guadalete.

Nel comune di Sayalonga (Malaga), la Guardia Civil e i militari della Ume (Unità di emergenza dell’esercito) continuano le ricerche di una donna di 45 anni, trascinata ieri sera nel fiume Turvilla, mentre tentava di mettere in salvo il suo cane.

Il trasporto ferroviario è in gran parte bloccato in Andalusia: il gestore della rete Renfe ha sospeso la maggioranza dei collegamenti regionali e di media percorrenza, oltre a quelli di alta velocità Madrid-Malaga e Siviglia-Cordoba. In Andalusia si concentra anche la gran parte delle oltre 140 strade dove è stata interrotta la circolazione per allagamenti o frane.