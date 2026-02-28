Tensione alle stelle: Air India Express sospende i voli internazionali verso ovest

Air India Express ha annunciato la sospensione di tutti i voli internazionali diretti verso ovest a causa della situazione in evoluzione in alcune aree della regione del Golfo. La decisione è stata presa in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e di restrizioni dello spazio aereo in diverse parti del Medio Oriente, che stanno portando numerose compagnie aeree a riconsiderare le proprie operazioni. La compagnia ha inoltre comunicato di aver esteso la sospensione fino alle ore 23:59 del 1° marzo 2026, in attesa di sviluppi che consentano una ripresa sicura delle attività.

La sicurezza resta la priorità assoluta

“In considerazione della situazione in evoluzione in alcune parti della regione del Golfo, Air India Express ha sospeso tutti i voli internazionali verso ovest. La sicurezza dei nostri ospiti e dell’equipaggio rimane la nostra massima priorità”, ha dichiarato un portavoce della compagnia.

La compagnia ha assicurato che i propri team stanno offrendo tutto il supporto necessario ai passeggeri interessati dalla sospensione. I clienti coinvolti vengono contattati direttamente tramite i recapiti forniti in fase di prenotazione. Air India Express invita inoltre i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo sul sito ufficiale e ad aggiornare i propri dati di contatto per ricevere notifiche tempestive su eventuali modifiche o aggiornamenti.

Modifiche e rimborsi senza penali

Per ridurre al minimo i disagi, la compagnia ha introdotto misure straordinarie di flessibilità. I passeggeri che hanno prenotato viaggi da o verso la regione del Golfo entro il 28 febbraio 2026, per partenze previste fino al 5 marzo 2026, potranno riprogrammare il proprio viaggio in una data futura senza alcuna penale per il cambio oppure cancellare la prenotazione e ottenere un rimborso completo sull’originale modalità di pagamento.

Disagi più ampi nel settore aereo

La sospensione annunciata da Air India Express si inserisce in un più ampio quadro di disagi che sta interessando il traffico aereo nella regione del Golfo. Diverse compagnie internazionali hanno infatti comunicato cancellazioni, deviazioni o sospensioni temporanee dei voli in risposta alle restrizioni dello spazio aereo e all’incertezza geopolitica.

Le compagnie stanno rivalutando le operazioni in tempo reale, mantenendo come priorità assoluta la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi, in attesa di un graduale ritorno alla normalità.