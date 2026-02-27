Terre rare e titanio: le materie prime a rischio nei prossimi anni

Nei prossimi cinque anni, l’industria manifatturiera italiana dovrà navigare in un mercato delle materie prime caratterizzato da prezzi strutturalmente elevati, estrema volatilità e una crescente rarefazione delle forniture. È questo il monito lanciato dal progetto Cascade, una ricerca di frontiera finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Prin-Pnrr) e condotta dal gruppo interuniversitario Re4It – che vede la collaborazione delle Università di Bologna, Bergamo, L’Aquila e del Politecnico di Milano – insieme al Centro Studi Confindustria. Attraverso una metodologia Delphi che ha coinvolto un panel di 45 esperti, lo studio ha analizzato la resilienza delle catene di approvvigionamento per quattro materiali cardine: alluminio, rame, titanio e terre rare. I risultati evidenziano un progressivo irrigidimento delle condizioni di accesso, dettato non da fluttuazioni temporanee, ma da una tempesta perfetta di fattori geopolitici, concentrazione dell’offerta e una domanda globale in accelerazione per le tecnologie digitali e green. Se per rame e alluminio la sfida è legata all’elettrificazione di massa, per il titanio e le terre rare si profila un rischio sistemico che tocca i gangli vitali della difesa, dell’aerospazio e della componentistica avanzata, rendendo l’autonomia strategica europea un obiettivo tanto necessario quanto complesso da raggiungere.

Un rischio strutturale: oltre la crisi passeggera

L’analisi di Cascade chiarisce che il paradigma della disponibilità illimitata di risorse a basso costo è tramontato. Le cause del rischio attuale sono profonde e multifattoriali:

Concentrazione geografica: .’offerta è spesso in mano a pochi attori globali, rendendo le filiere vulnerabili a shock geopolitici:

.’offerta è spesso in mano a pochi attori globali, rendendo le filiere vulnerabili a shock geopolitici: Difficoltà di sostituzione: per materiali come le terre rare, le alternative tecnologiche sono ancora immature o meno efficienti;

per materiali come le terre rare, le alternative tecnologiche sono ancora immature o meno efficienti; Paradossale “Drain” europeo: senza una capacità di raffinazione interna, i materiali recuperati tramite l’economia circolare in Europa finiscono spesso per essere venduti ad attori asiatici, che li trasformano e li rivendono all’UE come prodotti finiti.

I limiti del Critical Raw Materials Act (CRMA)

Nonostante il regolamento europeo del 2024 sia un passo avanti, la ricerca Cascade ne individua alcune criticità operative:

Obiettivi troppo generici: mancano target differenziati per singola materia prima; Sottostima finanziaria: gli investimenti richiesti per l’estrazione e la raffinazione sono capital intensive, e le risorse attuali non appaiono sufficienti; Orizzonte temporale: la scadenza del 2030 è considerata troppo vicina, rischiando di favorire progetti a breve termine a discapito di visioni industriali di lungo periodo.

Strategie per la resilienza nazionale

Per proteggere il sistema produttivo italiano, lo studio propone un approccio “verticale” e multilivello:

Area di Intervento Azione Strategica Politica Industriale Mappatura delle fasi scoperte della filiera e incentivi al reshoring. Innovazione Sviluppo di processi avanzati per il riciclo e materiali alternativi. Finanza Diffusione di strumenti di hedging (copertura dal rischio) per le PMI. Geopolitica Rafforzamento dei partenariati strategici, in particolare con i Paesi africani.

“Le materie prime critiche sono al centro di una competizione globale che intreccia sicurezza economica, transizione energetica e autonomia industriale – ha commentato Lucia Aleotti, Vicepresidente per il Centro Studi di Confindustria – Le evidenze del progetto CASCADE indicano che le tensioni sulle forniture non sono congiunturali, ma strutturali. Per un Paese manifatturiero come l’Italia significa rafforzare il coordinamento europeo, a partire dall’attuazione efficace del Critical Raw Materials Act, e intervenire con politiche di filiera mirate. Servono investimenti in raffinazione, riciclo e innovazione, insieme a strumenti che aiutino soprattutto le PMI a gestire la volatilità dei prezzi e i rischi di approvvigionamento. La resilienza delle supply chain è una priorità strategica per la competitività del sistema produttivo“.

La sfida è dunque lanciata: la capacità dell’Italia e dell’Europa di gestire questa “fame di risorse” determinerà chi guiderà la prossima rivoluzione industriale e chi, invece, rimarrà ancorato a dipendenze esterne sempre più costose.