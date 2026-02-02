Terremoti, le mappe della sismicità di gennaio: 1339 eventi registrati

Sono stati 1339 gli eventi registrati dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale dall’1 al 31 gennaio 2026, un numero in aumento rispetto all’ultimo mese del 2025, con una media che risale da 39 a circa 43 terremoti al giorno, valore simile a quello degli eventi localizzati mensilmente nel 2025. Dei 1339 eventi registrati, 231 terremoti hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0 e ben 45 eventi magnitudo pari o superiore a 3.0. Entrambi questi valori sono di gran lunga superiori allo scorso mese di dicembre.

In questo primo mese del 2026 sono stati registrati 4 eventi di magnitudo uguale o superiore a 4 ed anche un terremoto di magnitudo maggiore di 5. Quest’ultimo, di Mw 5.1, è avvenuto il 10 gennaio risulta localizzato al largo della Costa Calabra sud orientale (Reggio Calabria) ed è stato ampiamente risentito in Sicilia orientale, in Calabria meridionale ed in Puglia.

Il 13 gennaio sono stati registrati due terremoti con epicentro tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena a distanza di circa due minuti, rispettivamente di magnitudo ML 4.3 e ML 4.0, ad una profondità tra i 18 e i 23 km. Entrambi gli eventi registrati sono stati risentiti in particolare in Romagna e nel Bolognese e in alcune aree vicine delle Marche e della Toscana.

Il 18 gennaio in provincia di Messina, nei pressi di Militello Rosmarino, è stato registrato un terremoti di magnitudo Mw 4.1 ad una profondità di circa 8 km: in quest’area nel mese di gennaio sono stati localizzati un centinaio di eventi, oltre a quello di Mw 4.1, i più forti sono avvenuti il 19 gennaio di magnitudo Mw 3.8 e ML 3.7 (approfondimento).

L’ultimo terremoto di magnitudo superiore a 4 è stato registrato il 25 gennaio nel Mar Ionio settentrionale (Mb 4.3) ad un centinaio di km dalla costa calabrese (Crotone): nelle ore successive sono avvenuti, in quest’area, altri 3 terremoti di magnitudo compresa tra 3.4 e 3.8.

Le mappe, insieme ad altri prodotti del monitoraggio, sono disponibili sul sito dell’Osservatorio Nazionale Terremoti e sul Portale Web dell’INGV.