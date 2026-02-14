Terremoto a Pozzuoli, in corso sciame sismico nei Campi Flegrei

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “che a partire dalle ore locali 10:49 del 14/02/2026 (UTC 09:49) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei“, viene spiegato in una nota. “In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.