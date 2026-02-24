Terremoto avvertito a Pozzuoli, epicentro nel Golfo | DATI e MAPPE

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.0 ± 0.3, localizzato nel golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle 11:40 ora locale (UTC 10:40) del 24/02/2026, alla profondità di 4.5 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area costiera“, viene spiegato in una nota. “Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei“.