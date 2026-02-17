Terremoto Campi Flegrei, scossa in tarda serata: epicentro superficiale | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata alle 23:12 nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma, con ipocentro localizzato a una profondità di 2,9 chilometri, è stato avvertito lievemente dalla popolazione, soprattutto nei comuni dell’area flegrea. La profondità relativamente superficiale del terremoto ha contribuito a rendere la scossa più percepibile, nonostante la magnitudo contenuta. Le autorità locali e la Protezione Civile continuano a monitorare costantemente la zona. Eventi di lieve entità, come quello registrato questa notte, rientrano nella normale attività, ma vengono attentamente analizzati dagli esperti per valutare eventuali variazioni.