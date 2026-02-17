Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata alle 23:12 nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma, con ipocentro localizzato a una profondità di 2,9 chilometri, è stato avvertito lievemente dalla popolazione, soprattutto nei comuni dell’area flegrea. La profondità relativamente superficiale del terremoto ha contribuito a rendere la scossa più percepibile, nonostante la magnitudo contenuta. Le autorità locali e la Protezione Civile continuano a monitorare costantemente la zona. Eventi di lieve entità, come quello registrato questa notte, rientrano nella normale attività, ma vengono attentamente analizzati dagli esperti per valutare eventuali variazioni.
Terremoto Campi Flegrei, scossa in tarda serata: epicentro superficiale | DATI e MAPPE
Una scossa di terremoto si è registrata in tarda serata nella zona dei Campi Flegrei: il sisma alle 23:12
/