Terremoto in Bosnia Erzegovina: epicentro vicino al confine con la Croazia | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto ha colpito la Bosnia Erzegovina alle 17:31 di oggi, martedì 17 febbraio. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 4.6, con epicentro nei pressi di Livno, vicino al confine con la Croazia. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 10km. Non sono noti, al momento, danni a persone o cose.