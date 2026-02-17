Terremoto nel Sud della Grecia, nel Peloponneso. L’INGV riporta un sisma magnitudo mb 4.6, avvenuto alle 23:57 ora italiana (00:57 ora locale) ad una profondità di 46 km. I terremoti nel Peloponneso sono causati principalmente dalla complessa interazione tra le placche tettoniche nel Mediterraneo orientale, una delle aree sismicamente più attive d’Europa. Il motivo fondamentale è la subduzione della placca africana, che scivola sotto la microplacca ellenica (una porzione della placca euroasiatica) a una velocità di circa 3-4 cm all’anno. Questo processo avviene lungo una struttura geologica chiamata Arco Ellenico, che passa proprio a Sud del Peloponneso.
Terremoto in Grecia, epicentro nel Sud | DATI e MAPPE
I terremoti nel Peloponneso sono causati principalmente dalla complessa interazione tra le placche tettoniche nel Mediterraneo orientale
/