Terremoto in Perù, forte scossa nella regione di Lima

Un terremoto magnitudo 5 è stato registrato alle 00:21 ora italiana in Perù, nella regione di Lima: è quanto riporta l’Istituto geofisico nazionale. L’epicentro è stato localizzato in mare, a 36 km a Ovest di Chilca, nella regione di Lima, nella provincia di Cañete. I terremoti in Perù sono causati principalmente dal fenomeno della subduzione. Il Paese si trova lungo la cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, dove la Placca di Nazca (oceanica) si scontra con la Placca Sudamericana (continentale). Essendo più densa, la placca di Nazca scivola sotto quella sudamericana a una velocità di circa 6-7 cm l’anno. Questo movimento non è fluido: le rocce si incastrano, accumulando un’enorme energia elastica. Quando la pressione supera la resistenza delle rocce, avviene una rottura improvvisa lungo la faglia. L’energia liberata si propaga sotto forma di onde sismiche, scuotendo la superficie.