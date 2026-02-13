Terremoto nel Sud/Ovest del Pakistan: sisma avvertito in diversi distretti del Balochistan

Un terremoto di moderata intensità ha colpito nella mattinata odierna il Sud/Ovest del Pakistan, generando momenti di forte paura tra la popolazione locale ma senza provocare, secondo le autorità, danni strutturali né vittime. Il sisma magnitudo 5.6 rappresenta un evento significativo per l’area, nota per la sua complessa attività geologica. Secondo i dati forniti dal centro di monitoraggio sismico del Dipartimento Meteorologico pakistano, la scossa principale si è verificata alle ore 11:30 locali. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 13 km, una quota relativamente superficiale che ha contribuito alla percezione intensa del fenomeno da parte della popolazione. L’epicentro è stato individuato nel distretto di Jhal Magsi, situato nella provincia del Balochistan, una regione caratterizzata dalla presenza di faglie attive legate alla complessa dinamica tra la placca indiana e quella eurasiatica.

Le vibrazioni del terreno sono state avvertite in modo marcato non solo nel distretto epicentrale, ma anche nelle aree limitrofe di Jafarabad, Usta Muhammad e Khuzdar. Numerosi residenti, colti dal panico, hanno abbandonato temporaneamente le proprie abitazioni per timore di crolli o repliche sismiche. Tuttavia, l’Autorità provinciale per la gestione delle catastrofi ha comunicato che la propria sala operativa non ha ricevuto segnalazioni di feriti né di danni rilevanti alle infrastrutture.

Nella stessa giornata, i sismologi hanno registrato ulteriori scosse di minore intensità, con magnitudo pari a 3.4 e 3.8, localizzate nell’area di Khuzdar e nelle zone circostanti.