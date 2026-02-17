Terremoto Palermo: scossa in serata a San Mauro Castelverde | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle ore 22:00 nel territorio di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo. Secondo le prime rilevazioni sismiche, l’evento ha avuto un ipocentro localizzato a una profondità di 6.6 chilometri, una quota relativamente superficiale che ha reso la scossa chiaramente percepibile dalla popolazione, soprattutto nei centri abitati. Diversi residenti hanno riferito di aver avvertito un breve ma netto movimento tellurico. Non si segnalano al momento danni a persone o edifici, né richieste di intervento ai vigili del fuoco.

Eventi di questa entità, pur generando comprensibile apprensione tra i cittadini, rientrano nella normale attività sismica del territorio siciliano. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, ma al momento non risultano criticità. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime ore qualora si registrassero repliche o ulteriori sviluppi.