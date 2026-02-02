Terremoto scuote la Crimea, persone in strada | DATI e MAPPE

Un terremoto magnitudo 4.8 ha colpito oggi l’area costiera della Crimea. A darne notizia è Ukrinform, citando il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC). Secondo quanto riferito EMSC, il sisma è stato registrato alle 11:47 ora locale, con un ipocentro a circa 10 chilometri di profondità. L’epicentro è stato individuato nei pressi della costa della Crimea, a 35 km a Nord/Ovest della città di Shcholkino ed a 78 km a Nord/Ovest di Kerch. Il canale Telegram Crimean Wind riferisce che la scossa è stata avvertita distintamente dagli abitanti di Shcholkino, nel distretto di Leninsky, a circa 80 chilometri da Kerch. Numerose testimonianze sui social raccontano di forti tremori all’interno delle abitazioni: mobili, letti, armadi e lampadari hanno oscillato, spingendo molte persone a uscire in strada.