Terremoto scuote l’Indonesia, epicentro in Nuova Guinea Occidentale

Un terremoto magnitudo Mwp 5.6 è avvenuto nella zona di Irian Jaya (Nuova Guinea Occidentale), in Indonesia. L’INGV ha registrato il sisma alle 08:46 ora italiana, ad una profondità di 9 km. L’Indonesia è situata lungo la cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, una delle aree sismiche più attive al mondo dove diverse enormi placche tettoniche si scontrano costantemente. Il Paese poggia sopra un incrocio instabile tra la placca Eurasiatica, quella Indo-Australiana e quella Pacifica. Quando queste masse rocciose si muovono o scorrono l’una sotto l’altra, accumulano una pressione immensa nel sottosuolo. Nel momento in cui la roccia non riesce più a resistere allo sforzo, si spezza improvvisamente liberando un’energia colossale sotto forma di onde d’urto, rendendo l’arcipelago un territorio geograficamente fragile ma dinamico.