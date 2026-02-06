Terremoto Turchia, 3 anni fa il violento sisma: il ricordo dei Vigili del Fuoco | VIDEO

A tre anni dal terremoto del febbraio 2023, i Vigili del fuoco ricordano la missione USAR (Urban Search and Rescue) ad Antiochia. In uno scenario devastato da scosse di magnitudo 7.8 e 7.5, 90 specialisti italiani operarono in condizioni estreme. Marco De Felici descriveva così l’inizio: “Tante difficoltà: dal traffico per raggiungere l’area delle ricerche all’approvvigionamento di gasolio e benzina che scarseggia per tutti, al freddo“. Il gelo fu una sfida costante, come ricordato da Enzo Pierguidi: “Lavorare di notte è impegnativo. Temperature molto rigide, l’umidità ti entra dentro come un coltello“.

Tra palazzi collassati, l’azione richiedeva rigore tecnico: “Ci sono sopra almeno 5 solai e il peso è tanto, bisogna andar dentro con molta cautela e metodica“. Quella precisione permise il salvataggio di due giovani l’8 febbraio: “In un disastro del genere, riuscire anche solo a salvare una vita vuol dire tanto. Un’emozione fortissima“.

Oltre al recupero di 24 vittime e al coordinamento ONU dei team internazionali, la missione si concluse con l’allestimento dell’ospedale da campo e il ritrovamento di un connazionale, lasciando un segno indelebile di umanità e professionalità.