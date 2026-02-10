Terrore in Somalia: aereo precipita dopo il decollo e finisce su una spiaggia

Paura in Somalia, dove un aereo con 55 persone a bordo si è schiantato su una spiaggia poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Aden Adde di Mogadiscio. Lo hanno riferito funzionari dell’Autorità dell’Aviazione Civile del Paese (SCAA). L’aereo, un Fokker 50 della compagnia somala Starsky Airline, sarebbe andato in avaria appena si è alzato in volo. I piloti hanno tentato di tornare all’aeroporto, ma sono usciti di pista durante l’atterraggio e sono finiti su una spiaggia vicina nell’Oceano Indiano. Il direttore della SCAA, Ahmed Moalim Hassan, ha confermato che tutti i passeggeri e l’equipaggio sono stati evacuati in sicurezza senza riportare vittime, secondo l’Agenzia di Stampa Nazionale Somala (Sonna).

Le autorità hanno aperto un’indagine per accertare la causa dell’incidente.