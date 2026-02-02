Tessuti nultistrato in fibra di lino: la nuova frontiera dei mobili sostenibili

La sostenibilità è diventata un criterio fondamentale nelle scelte dei consumatori, specialmente nel settore dell’arredamento, dove la breve durata dei prodotti e la difficoltà di smaltimento sono problemi ricorrenti. In risposta a questa esigenza, i ricercatori del Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-Klauditz-Institut WKI hanno sviluppato una soluzione rivoluzionaria nell’ambito del progetto di ricerca Linum Tube. Si tratta di un nuovo concetto di mobili da seduta moderni, facili da smontare, trasportare e, soprattutto, riciclare. Il cuore dell’innovazione risiede nella semplicità: sistemi modulari composti esclusivamente da due materiali, un tessuto in fibre naturali e tubi d’acciaio.

Design circolare e assemblaggio intelligente

L’obiettivo del consorzio di ricerca era creare mobili ecologicamente sostenibili perfettamente integrati nell’economia circolare. A differenza delle sedute tradizionali, spesso incollate o imbullonate in modo permanente, queste nuove panche, sedie e sgabelli sfruttano una costruzione stabile data dalla combinazione intelligente di acciaio e componenti tessili. Questa struttura permette un disassemblaggio non distruttivo: i componenti possono essere separati, riutilizzati o reinseriti nei rispettivi cicli dei materiali. Il Fraunhofer WKI si è concentrato sullo sviluppo del tessuto in fibra di lino multistrato, mentre il partner di progetto, Studio Jonathan Radetz, ha curato il design e la sottostruttura in acciaio.

Tecnologia di tessitura all’avanguardia

Il segreto della stabilità e della flessibilità di questi mobili risiede nel processo di produzione del rivestimento. Viene utilizzato un tessuto in fibra di lino multistrato, spesso e robusto, prodotto con macchine di tessitura a doppia pinza. La particolarità è che il tessuto esce dalla macchina già pronto, in un unico pezzo, con strutture tubolari integrate che permettono di calzarlo direttamente sui tubi d’acciaio. Non sono necessarie cuciture o tagli successivi, se non una rapida rifinitura dei bordi. Questo non solo accelera la produzione, ma elimina punti deboli strutturali tipici delle cuciture tradizionali.

Estetica funzionale e personalizzazione

Oltre alla sostenibilità, il progetto non trascura l’aspetto estetico e il comfort. I rivestimenti sono disponibili in diverse varianti: naturali o colorati, con o senza frange. Una struttura lamellare può essere integrata per creare un effetto ammortizzante sulla superficie di seduta, migliorando il comfort senza l’uso di schiume sintetiche. Inoltre, il tessuto è progettato per ospitare strisce LED rimovibili, che possono essere inserite attraverso apposite strutture per creare un’illuminazione indiretta d’atmosfera. La struttura in acciaio è altrettanto versatile, disponibile con tubi rotondi o quadrati e diverse configurazioni di gambe, permettendo al sistema di adattarsi a vari ambienti e gusti.

Un concetto flessibile per il futuro

La filosofia alla base di Linum Tube è quella di un design olistico e flessibile. I diversi tipi di tessuto possono essere combinati con una vasta gamma di strutture in acciaio, permettendo di modificare le dimensioni e l’aspetto dei mobili nel tempo. Questo significa che un pezzo d’arredamento può evolvere con le esigenze dell’utente, prolungando la sua vita utile e riducendo gli sprechi. I primi prototipi hanno già riscosso interesse in fiere internazionali, dimostrando che è possibile coniugare design moderno, praticità e rispetto per l’ambiente in un unico prodotto innovativo.