Tifone Penha, dramma nelle Filippine: almeno 12 morti

Il tifone Penha ha provocato la morte di almeno 12 persone nelle Filippine questa settimana a causa di inondazioni e incidenti causati dalla pioggia, così come migliaia di sfollati: è quanto ha riportato l’Ufficio della Protezione Civile (OCD), aggiungendo che il numero delle vittime deve ancora essere confermato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Inquirer, Junie Castillo, portavoce dell’OCD, ha dichiarato che nel Mindanao settentrionale sono stati segnalati 9 decessi, tra cui 4 membri di una famiglia rimasti uccisi in una frana.

Secondo il National Disaster Risk Reduction and Management Council, oltre 455mila residenti sono stati colpiti dal tifone. Le autorità hanno trasferito 16.528 famiglie in 480 centri di evacuazione, mentre molte altre hanno trovato rifugio altrove.

Il tifone, noto localmente come Basyang, è stato inizialmente rilevato come un’area di bassa pressione a Est di Mindanao. Tuttavia, il giorno successivo si è intensificato trasformandosi in una depressione tropicale. Mercoledì si è rafforzato trasformandosi in tempesta tropicale e giovedì ha toccato terra a Bayabas, nella provincia di Surigao del Sur, sull’isola di Mindanao.

Sebbene ieri si sia indebolito trasformandosi in un’area di bassa pressione dopo aver toccato terra 5 volte su Mindanao e le Visayas, si prevede che porterà comunque forti piogge in alcune parti della regione di Mimaropa, sull’isola di Mindoro, sull’isola di Negros, sulle Visayas occidentali e sull’isola di Luzon. Nei prossimi giorni potrebbero verificarsi forti piogge anche su alcune zone di Luzon meridionale e Visayas orientale.

Le autorità hanno dichiarato che la tempesta tropicale Basyang ha costretto alla cancellazione di decine di voli, bloccando migliaia di passeggeri negli aeroporti. L’Autorità per l’aviazione civile delle Filippine (CAAP) ha riferito che da giovedì sono stati cancellati 32 voli, con un impatto su 7.737 viaggiatori.