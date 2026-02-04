Torna la neve in Trentino, domani 30 cm oltre i 1.200 metri

Come comunica MeteoTrentino, il territorio trentino è interessato dalla mattinata odierna da precipitazioni che si faranno via via più diffuse e moderatamente intense dal pomeriggio e nella prossima notte. La quota neve, attesa mediamente oltre gli 800-1.000 metri e localmente sotto specie durante le fasi più intense e nelle valli meno ventilate, è prevista in aumento a 1.400 metri giovedì mattina. Entro le ore centrali di domani, giovedì 5 febbraio, sono attesi in media 10-30 centimetri di neve oltre i 1.200 metri, con le quantità maggiori alle quote più alte e sui settori orientali, mentre quantitativi inferiori sono attesi alle quote più basse. Sempre nella giornata di domani le precipitazioni sono date in temporaneo esaurimento a cominciare da ovest, ma venerdì sono probabili ulteriori precipitazioni deboli o moderate e nevose oltre i 1.300 metri circa.

