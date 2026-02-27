Tram deraglia in centro a Milano e investe alcune persone: almeno 2 morti e decine di feriti | FOTO

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da Piazza Repubblica verso Porta Venezia. Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze. Non è chiaro se le persone finite sotto il tram stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle.

AGGIORNAMENTO

Il bilancio è di 2 morti e 39 feriti. La vittima accertata non era un passeggero del tram ma sarebbe stato investito dal mezzo. Una persona è in gravi condizioni, sei sono i codici gialli e 32 quelli feriti in modo lieve. Lo fanno sapere i Vigili del Fuoco, che stanno completando le attività di estricazione e bonifica. “Sotto il tram – riferiscono – non si registra la presenza di persone”. La Protezione Civile ha montato una tenda sui binari, dove stanno spostando le cure ai feriti coinvolti nell’incidente.

Le vittime sono un uomo italiano nato nel 1966 e residente a Rozzano (Milano) e un giovane straniero.

Intanto, il procuratore di Milano Marcello Viola si sta recando sul luogo dove è deragliato il tram, in zona Porta Venezia. Da quanto si è saputo, nelle prossime ore sarà aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose per ricostruire quanto è avvenuto. Il fascicolo per omicidio e lesioni colpose sarà aperto dalla pm di turno Elisa Calanducci, che si sta occupando della vicenda insieme al procuratore Viola. Nell’ambito delle indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente, dovrà essere iscritto il tranviere, ovviamente come avviene in questi casi per tutti gli accertamenti necessari.

Il mezzo coinvolto nell’incidente è un Tramlink bidirezionale di ultima generazione. In servizio da circa un anno, si tratta di un veicolo dotato di tecnologie avanzate, completamente accessibile e con un innovativo sistema di videosorveglianza per migliorare il comfort dei passeggeri. Lungo 25 metri, è composto da tre carrozze comunicanti, con 66 posti a sedere. A bordo dieci telecamere interne collegate alla centrale Security di Atm per un presidio costante, sistemi di infomobilità in tempo reale, monitor che indicano fermate e percorso e prese USB per la ricarica degli smartphone. Ha iniziato a circolare sulle linee 7 e 31 lo scorso anno, per poi essere impiegato anche sulla 9, una delle linee simbolo di Milano, con un percorso circolare che collega Piazza della Repubblica a Porta Venezia e attraversa numerosi quartieri residenziali e commerciali.