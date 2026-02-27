Trasporto sanitario d’emergenza per un neonato: intervento tempestivo dell’Aeronautica Militare

Si è concluso intorno alle ore 16:40 di oggi il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di soli tre mesi che, a causa di una grave patologia, necessitava di essere trasferito con la massima tempestività dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Il volo salvavita, richiesto dalla Prefettura di Catanzaro, è stato effettuato da un equipaggio del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo dell’Aeronautica Militare che assicura h24, per 365 giorni all’anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi brevi per questo genere di missioni.

Il velivolo G-650 è decollato dall’aeroporto di Lamezia Terme alle ore 15:40 locali con a bordo il piccolo paziente, accompagnato dai genitori e monitorato costantemente durante il tragitto da un’equipe medica composta da un medico e un infermiere. Dopo circa un’ora di volo, l’aereo è atterrato allo scalo di Roma Ciampino, dove il neonato è stato immediatamente trasferito in ambulanza verso l’ospedale di destinazione per ricevere le cure necessarie.

Il trasporto, come previsto dalle procedure operative in questi casi di urgenza, è stato autorizzato e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che gestisce, tra le altre cose, anche la flotta dei velivoli di Stato su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Forza Armata mantiene costantemente equipaggi ed aeromobili pronti a intervenire con rapidità a supporto della cittadinanza. Il 31° Stormo è solo uno dei reparti che l’Aeronautica Militare mette a disposizione, con mezzi e competenze di altissimo livello, per garantire il soccorso tempestivo dei cittadini, operando in stretta sinergia con le prefetture e le strutture sanitarie del territorio nazionale e garantendo un servizio continuo, 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno.