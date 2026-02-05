Travolto da un bancale di pannelli fotovoltaici: muore chef-giornalista

Tragico incidente a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, dove è morto lo chef e giornalista Davide Di Corato, 64 anni. L’uomo è stato travolto e ucciso da un bancale di pannelli fotovoltaici che gli sono caduti addosso mentre venivano scaricati nella sua abitazione. Di Corato è morto subito. A nulla sono serviti i soccorsi. Indaga la Procura di Ragusa per chiarire come sia avvenuto l’incidente. Di Corato abitava da circa dieci anni a Chiaramonte Gulfi, dove aveva avviato un home restaurant. Era molto noto nel giornalismo enogastronomico italiano. Aveva anche diretto e ideato il mensile Chef e collaborava con diverse riviste di settore.