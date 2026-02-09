Travolto da una valanga in Valtellina: finanziere ancora grave

Contrariamente a quanto si era appreso nella serata di domenica 8 febbraio, è vivo ed è ricoverato in gravi condizioni il finanziere del Soccorso Alpino Erik Pettavino, ricoverato da venerdì scorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stato travolto da una valanga mentre era impegnato in una esercitazione a Madesimo (Sondrio), in Valtellina. Il finanziere, 30 anni, di Limone Piemonte (Cuneo), si trovava nella zona di Crocetta del Cardine quando è stato travolto dalla massa di neve. Con lui c’era un collega, solo sfiorato dalla valanga, che è riuscito ad allertare i soccorsi, subito intervenuti.

Pettavino – sportivo e alpinista esperto – è stato estratto dalla neve e affidato alle cure del personale del 118, giunto con l’elisoccorso. Il finanziere trentenne è stato quindi trasferito all’ospedale di Bergamo con l’elicottero e sottoposto alla procedura ‘Ecmo’, il trattamento che prevede la circolazione sanguigna extracorporea per alzare la temperatura. La prognosi resta riservata.