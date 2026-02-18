Tre persone uccise da valanghe oggi in Austria

Tre vite spezzate da valanghe oggi in Austria: due incidenti sono avvenuti in Tirolo, l’altro nella regione del Vorarlberg

Allerta valanghe Appennino
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Tre persone sono morte travolte da valanghe oggi in Austria, tra cui due sciatori in Tirolo. Lo ha riferito la Polizia regionale all’AFP. A Fiss, in Tirolo, una valanga a lastroni si è staccata su una pista da sci chiusa, seppellendo un turista di 71 anni che ha perso la vita, secondo i dettagli forniti dai servizi di soccorso all’agenzia di stampa austriaca (Apa). Sempre in Tirolo, nella valle di Navis, ha perso la vita anche uno scialpinista tedesco di 44 anni. Nella regione del Vorarlberg (Austria occidentale), dove il rischio valanghe era di livello 4 su una scala di 5, uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga.

Lunedì 16 febbraio, inoltre, anche due sciatori austriaci che facevano snowboard fuori pista sul ghiacciaio dello Stubai, in Tirolo, sono morti a causa di una valanga.

Leggi altri articoli di IL METEO NEL MONDO