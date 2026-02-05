Troppa neve a Limone Piemonte: ordinanza per liberare i tetti. E stasera nuova grandissima nevicata

Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi a Limone Piemonte, località del Cuneese a circa 1000 metri di quota, impongono delle misure di sicurezza. Dopo i 50cm di neve caduti di recente e con la nuova nevicata in arrivo tra questa sera e domani mattina, che scaricherà altri 70cm di neve, il Comune ha infatti imposto, tramite ordinanza, la rimozione di neve e ghiaccio dai tetti degli edifici, soprattutto nelle zone più esposte al rischio di cadute e danneggiamenti. L’obiettivo è garantire la sicurezza nel centro storico. Il provvedimento riguarda in particolare l’area a valle di via Roma, dove il rischio di caduta di masse nevose e ghiaccio risulta più elevato.

Le operazioni di spalatura, secondo quanto stabilito dall’ordinanza, sono state fissate tra il 4 e il 5 febbraio 2026, con tempistiche differenziate per i vari settori individuati. Dalle 7 alle 18. L’obbligo ricade su proprietari, amministratori e responsabili degli immobili, chiamati ad agire con la massima attenzione e adottando tutte le misure di sicurezza necessarie durante le operazioni.

La località è balzata agli onori della cronaca già numerose volte questo inverno per le abbondanti nevicate e con i nuovi fenomeni previsti, altre cartoline invernali sono in arrivo. Per questo, è meglio correre ai ripari e liberare i tetti in vista delle nuove nevicate.

