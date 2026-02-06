Trump lancia “TrumpRx”, sito per vendita di farmaci a prezzi scontati

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha presentato TrumpRx, un sito web che permette di acquistare farmaci scontati direttamente dalle aziende, includendo trattamenti per la perdita di peso e per l’infertilità. L’iniziativa sembra mirata a rispondere alle preoccupazioni degli elettori riguardo al costo della vita, in vista delle elezioni di medio termine di novembre. “Da stasera, decine dei farmaci da prescrizione più comuni saranno disponibili a prezzi scontati per tutti i consumatori“, ha affermato Trump durante un evento alla Casa Bianca. “Gli americani pagano da tempo i prezzi più alti al mondo per i farmaci, il popolo americano stava di fatto sovvenzionando il costo dei farmaci per il mondo intero“, ha aggiunto.

Durante l’annuncio, i funzionari hanno portato sul palco una donna presentata come la prima persona ad aver utilizzato TrumpRx per ottenere un farmaco per la fertilità a prezzo ridotto. “Con questi costi, avremo un sacco di ‘bambini Trump’”, ha commentato Mehmet Oz, amministratore dei Centers for Medicare and Medicaid Services.