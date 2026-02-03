Tumore del polmone: Filippo de Marinis riceve l’Heine H. Hansen Award 2026

La European Society for Medical Oncology (ESMO) e la International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) annunciano che Filippo de Marinis, Direttore della Divisione di Oncologia Toracica dello IEO, è il destinatario dell’Heine H. Hansen (HHH) Award 2026. Il premio Hansen è uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali in oncologia e celebra l’eccellenza nella ricerca, l’innovazione clinica e la dedizione costante al miglioramento degli esiti per i pazienti con tumore del polmone. Il Prof. de Marinis è un punto di riferimento nazionale e internazionale per l’oncologia polmonare e in particolare per le terapie innovative. In questi anni ha contribuito allo sviluppo di un programma integrato dedicato alla prevenzione, diagnosi, trattamento e ricerca sulle neoplasie toraciche. Il suo lavoro ha avuto un ruolo centrale nell’avanzamento della ricerca clinica sul tumore del polmone, rendendo la sua divisione un centro di riferimento per i principali studi clinici internazionali e per collaborazioni con gruppi di ricerca di primo piano.

Nel corso della sua carriera, de Marinis ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per il carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), il carcinoma polmonare a piccole cellule e altri tumori toracici, partecipando e contribuendo alla definizione di studi che hanno influenzato gli attuali standard di cura.

Membro delle più importanti società scientifiche nazionali e internazionali de Marinis è riconosciuto per il suo ruolo nel promuovere la collaborazione multidisciplinare e l’avanzamento della pratica clinica basata sull’evidenza nel trattamento del tumore del polmone.