Tumori del sangue, impatto dell’ambiente e degli stili di vita nel libro AIL: il volume presentato oggi alla Camera

“L’importanza dei fattori ambientali nello sviluppo dei tumori, in particolare di quelli onco-ematologici, è oggi riconosciuta come una delle principali sfide sanitarie e sociali, accanto ai tradizionali determinanti biologici e demografici. L’esposizione a inquinanti, sostanze chimiche e contaminanti ambientali, spesso combinata a stili di vita non salutari, contribuisce infatti ad aumentare il rischio oncologico, rendendo urgente un approccio integrato alla prevenzione”. In questo contesto si inserisce il volume ‘L’impatto dell’Ambiente e degli Stili di Vita nel rischio onco-ematologico‘, che raccoglie gli atti del Convegno Nazionale Ail 2024, presentato oggi a Roma presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati. L’evento, promosso dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, si è svolto su iniziativa dell’onorevole Luciano Ciocchetti, vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera, con il patrocinio dell’Intergruppo Parlamentare One Health.

Il rapporto evidenzia come “l’aumento dell’incidenza dei tumori non sia legato solo all’invecchiamento della popolazione, ma anche a fattori di rischio ambientali modificabili- hanno fatto sapere gli esperti- quali l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, le polveri sottili, i pesticidi, i solventi industriali e i metalli pesanti”. Pur nella difficoltà di stabilire relazioni causali dirette, dunque, emerge una crescente convergenza di studi epidemiologici che collegano l’ambiente degradato ad un aumento delle patologie onco-ematologiche. Accanto ai fattori ambientali, il volume affronta il tema degli stili di vita, sottolineando il “ruolo di alimentazione, attività fisica, fumo, consumo di alcol e gestione dello stress” nel modulare il rischio e il decorso della malattia. Il messaggio conclusivo, secondo gli esperti, è chiaro: ambiente e stili di vita sono elementi centrali di una strategia di prevenzione integrata, che “deve affiancare la ricerca e le cure, coinvolgendo istituzioni, cittadini e sistema sanitario in una visione condivisa di tutela della salute collettiva”.

Alla presentazione del volume hanno partecipato, oltre allo stesso On. Ciocchetti, Aurelio Angelini, sociologo dell’ambiente e curatore del rapporto; Adriano Venditti, direttore del dipartimento di Onco-Ematologia della Fondazione Policlinico Tor Vergata; Giuseppe Toro, Presidente Nazionale AIL. Sono intervenuti, inoltre, l’on. Luana Zanella, vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali; la senatrice Elena Murelli, segretario della Presidenza del Senato; l’on. Ilenia Malavasi, componente della Commissione Affari Sociali della Camera, e l’On. Ylenja Lucaselli, presidente del Collegio d’Appello della Camera e membro della V Commissione Bilancio.