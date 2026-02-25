Un “cervello esposto” nello spazio: Webb esamina la Nebulosa Cranio

Gli astronomi stanno perdendo la testa per le ultime immagini del telescopio spaziale James Webb di NASA/ESA/CSA, che mostrano una sorprendente somiglianza con un cranio cosmico trasparente, che rivela il “cervello” al suo interno. La nebulosa, ufficialmente chiamata PMR 1, è stata creata da una stella che sta invecchiando e che sta espellendo i suoi strati esterni. La nebulosa PMR 1 è una nube di gas e polvere che ha una strana somiglianza con un cervello in un teschio trasparente, da cui deriva il suo soprannome, la nebulosa “Cranio Esposto”. Webb ha catturato le sue insolite caratteristiche sia nel vicino che nel medio infrarosso utilizzando due strumenti che rivelano dettagli esaltanti dell’aspetto simile ad un cervello della nebulosa.

La nebulosa sembra avere regioni distinte che catturano diverse fasi della sua evoluzione: un guscio esterno di gas che è stato espulso per primo ed è costituito principalmente da idrogeno, e una nube interna più strutturata che contiene una miscela di gas diversi. Sia la NIRCam (Near-Infrared Camera) che il MIRI (Mid-Infrared Instrument) del telescopio Webb mostrano una caratteristica fascia scura che attraversa verticalmente il centro della nebulosa, definendo l’aspetto simile ad un cervello, con gli emisferi destro e sinistro.

La risoluzione del telescopio Webb mostra che questa fascia potrebbe essere correlata a un’esplosione o a un deflusso dalla stella centrale, che in genere si verifica quando due getti gemelli esplodono in direzioni opposte. La prova di ciò è particolarmente evidente nella parte superiore della nebulosa nell’immagine del telescopio Webb, dove sembra che il gas interno venga espulso verso l’esterno.

Sebbene ci sia ancora molto da capire su questa nebulosa, è chiaro che è stata creata da una stella prossima alla fine della sua “vita” di combustione di combustibile. Nelle fasi finali, le stelle espellono i loro strati esterni. È un processo dinamico e piuttosto veloce, in termini cosmici. Webb ha catturato un momento del declino di questa stella. Ciò che accadrà alla fine dipenderà dalla massa della stella, che deve ancora essere determinata. Se è abbastanza massiccia, esploderà in una supernova. Una stella simile al Sole meno massiccia continuerà a perdere strati finché non rimarrà solo il suo nucleo come una densa nana bianca, che si raffredderà nel corso di eoni.