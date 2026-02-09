Un Libro Bianco per rafforzare l’integrazione del mercato elettrico: l’annuncio di von der Leyen

La Commissione Europea sta “lavorando a un Libro Bianco su una più profonda integrazione del mercato elettrico”. Lo scrive il presidente Ursula von der Leyen, nella lettera ai capi di Stato e di governo in vista del summit informale di giovedì 12 febbraio. Il Libro bianco, secondo von der Leyen, “costituirà la base per una riflessione congiunta, a cui seguiranno ulteriori misure di riduzione dei costi e di miglioramento dell’efficienza a vantaggio di tutti, fornendo al contempo i giusti segnali di investimento per capacità di generazione e flessibilità”.