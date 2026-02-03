Un mini-parente ridisegna l’albero genealogico dei dinosauri: si chiama Foskeia pelendonum

L’albero genealogico dei dinosauri è stato ridisegnato da un piccolissimo membro della famiglia: si chiama Foskeia pelendonum, un bipede erbivoro dalle dimensioni molto ridotte vissuto nel Cretaceo inferiore, tra 100 e 145 milioni di anni fa. Fossili di questa specie appartenenti ad almeno 5 esemplari sono stati ritrovati in Spagna e sono stati ora analizzati grazie allo studio guidato dall’Università Nazionale argentina del Rio Negro, pubblicato sulla rivista Papers in Palaeontology. Il nome Foskeia deriva dal greco antico e sottolinea le strutture corporee piccole ed estremamente leggere di questi dinosauri, lunghi appena mezzo metro, mentre ‘pelendonum’ si riferisce a un antico popolo celtico che abitava la Penisola Iberica prima dell’epoca degli antichi romani.

I ricercatori, guidati da Paul-Emile Dieudonné, hanno esaminato le ossa fossilizzate rinvenute e i risultati indicano che almeno uno degli individui era un adulto. Le analisi, inoltre, dimostrano che Foskeia era imparentato con il Muttaburrasaurus, un dinosauro vissuto in Australia più o meno nello stesso periodo.

Foskeia aveva una dentatura specializzata ed era in grado di muoversi velocemente anche nel fitto della foresta.

“Questi fossili dimostrano che l’evoluzione ha sperimentato in modo altrettanto radicale sia con animali di grandi dimensioni che con quelli di piccole dimensioni“, afferma Dieudonné. “La miniaturizzazione non implica semplicità evolutiva“, aggiunge Thierry Tortosa, della Riserva naturale francese di Sainte Victoire e co-autore della ricerca. “Foskeia contribuisce a colmare un vuoto di 70 milioni di anni, una piccola chiave che apre un vasto capitolo mancante”.