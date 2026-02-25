Un minuscolo dinosauro argentino riscrive la storia evolutiva: la miniaturizzazione non è ciò che pensavamo

Un eccezionale ritrovamento fossile avvenuto nella provincia di Río Negro, in Argentina, sta rivoluzionando la nostra comprensione su uno dei gruppi di dinosauri più bizzarri mai esistiti: gli alvarezsauroidi. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, descrive un nuovo esemplare quasi completo di Alnashetri cerropoliciensis, un dinosauro teropode che pesava meno di un chilogrammo. Questa ricerca, condotta da un team internazionale guidato da Peter J. Makovicky (Università del Minnesota e Field Museum), insieme a Jonathan S. Mitchell, Jorge G. Meso, Federico A. Gianechini, Ignacio Cerda e Sebastian Apesteguía, getta nuova luce sull’evoluzione delle dimensioni corporee e sulla distribuzione geografica di questi animali.

Il ritrovamento di Alnashetri e l’importanza della Formazione Candeleros

Il nuovo esemplare, catalogato come MPCA Pv 377, è stato rinvenuto nella Formazione Candeleros, all’interno dell’area paleontologica di La Buitrera. Si tratta dello scheletro di alvarezsauroide più completo e piccolo mai trovato in Sud America. Vissuto circa 95 milioni di anni fa durante il Cretaceo superiore, questo minuscolo predatore abitava un antico ecosistema desertico dominato da dune. La straordinaria conservazione del reperto ha permesso agli studiosi di analizzare dettagli anatomici finora ignoti, come la struttura del cranio e la morfologia degli arti, fornendo prove cruciali per ridisegnare l’albero genealogico della specie.

Una morfologia a mosaico che sfida le classificazioni tradizionali

Sebbene Alnashetri condivida alcune caratteristiche con gli alvarezsauridi più evoluti, come i denti non seghettati e un particolare tubercolo sul metacarpo I, presenta anche tratti sorprendentemente primitivi. A differenza dei membri asiatici del gruppo, che possiedono arti anteriori massicci e altamente specializzati per scavare, Alnashetri conservava avambracci proporzionalmente lunghi e dita non ridotte. Anche la dentatura appare diversa: mentre le forme tardive presentano denti minuscoli e numerosi adattati a una dieta a base di insetti sociali, questo fossile argentino mostra denti di dimensioni maggiori incastonati in alveoli individuali, suggerendo un’ecologia differente e meno specializzata.

Il mito della miniaturizzazione evolutiva messo in discussione

Per anni, la comunità scientifica ha ipotizzato che gli alvarezsauroidi fossero passati progressivamente da antenati di grandi dimensioni a forme sempre più piccole, un processo noto come miniaturizzazione evolutiva. Tuttavia, le analisi filogenetiche e macroevolutive condotte in questo studio smentiscono tale visione lineare. I ricercatori non hanno trovato prove di una tendenza costante alla riduzione della massa corporea nel tempo. Al contrario, i dati suggeriscono che il piccolo corpo si sia evoluto ripetutamente e in modo indipendente in diverse linee di discendenza. Invece di una “corsa verso il basso”, il gruppo sembra aver oscillato all’interno di un intervallo di dimensioni ridotte, sfidando i modelli evolutivi precedentemente accettati.

Dalla Pangea alla frammentazione: una nuova storia biogeografica

La scoperta di Alnashetri e la riqualificazione di altri fossili storici dell’emisfero settentrionale, come Calamosaurus e un taxon della Formazione Morrison, indicano che l’origine degli alvarezsauroidi risale al Giurassico, quando le masse continentali erano ancora unite in Pangea. Le analisi biogeografiche mostrano che la loro distribuzione globale non è dovuta a eventi di dispersione tardivi, ma alla vicarianza, ovvero alla separazione fisica delle popolazioni a seguito della deriva dei continenti. Questo spiega perché troviamo linee evolutive distinte ma imparentate sia in Sud America che in Asia, ciascuna delle quali ha sviluppato indipendentemente le proprie peculiarità anatomiche nel corso di milioni di anni.

Maturità sessuale e crescita: le rivelazioni dell’istologia ossea

Attraverso lo studio dei tessuti ossei (istologia), il team di ricerca ha potuto determinare che l’esemplare di Alnashetri analizzato era un individuo subadulto che aveva già raggiunto la maturità sessuale, ma non ancora la piena crescita scheletrica. L’analisi microscopica dell’omero ha rivelato la presenza di quello che potrebbe essere osso midollare, un tessuto tipico degli uccelli femmina durante il periodo dell’ovulazione. Se confermata, questa scoperta fornirebbe ulteriori prove del profondo legame evolutivo tra i dinosauri teropodi e gli uccelli moderni, dimostrando come strategie riproduttive complesse fossero già presenti in predatori terrestri di dimensioni minuscole.

L’articolo di Makovicky e colleghi non solo descrive un nuovo affascinante protagonista del mondo preistorico, ma obbliga i paleontologi a ripensare i meccanismi con cui la selezione naturale modella la forma e le dimensioni dei viventi. La storia di Alnashetri ci ricorda che l’evoluzione raramente segue un percorso dritto e prevedibile, preferendo spesso un intricato intreccio di tentativi indipendenti e adattamenti locali.