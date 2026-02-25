Un’ombra tra le correnti: sottomarino in superficie nello Stretto di Messina | FOTO e VIDEO

Uno scatto carico di fascino quello realizzato da Salvatore Sauta nelle acque dello Stretto di Messina. Nel consueto via vai di traghetti e navi, a catturare l’attenzione è stato un sottomarino in transito in superficie, un’immagine che non passa inosservata e che restituisce tutta la suggestione di un mezzo solitamente invisibile. “L’avvistamento assume un significato ancora più attuale alla luce dell’esercitazione NATO “Dynamic Manta 2026”, segnala l’autore degli scatti. L’immagine del sottomarino che attraversa le acque, tra le correnti e il traffico civile dello Stretto, offre uno scenario affascinante, capace di attirare la curiosità di residenti e appassionati. Ancora una volta lo Stretto di Messina si conferma teatro non solo di paesaggi mozzafiato, ma anche di eventi che intrecciano quotidianità e scenari internazionali.

