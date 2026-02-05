Uomo in pericolo di vita: trasporto sanitario urgente da Ischia a Pozzuoli

Nella tarda serata di ieri 4 febbraio 2026 un elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di base sull’aeroporto militare di Pratica di Mare (RM), è intervenuto per recuperare sull’isola di Ischia un uomo, in imminente pericolo di vita che necessitava di ricovero urgente. L’equipaggio, che ha ricevuto l’ordine di decollo dal Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), su richiesta della Prefettura-UTG di Napoli, è decollato alle 20:35 per dirigersi verso l’isola campana dove ha imbarcato sia l’uomo che un medico ed un infermiere per l’assistenza durante il volo verso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (NA).

Giunti presso la struttura ospedaliera, il paziente è stato sbarcato e affidato alle cure del personale sanitario dell’ospedale. L’elicottero si è quindi diretto nuovamente a Ischia per sbarcare l’equipe medica, e a seguire, ha fatto poi rientro alla base aerea di Pratica di Mare, riprendendo la regolare prontezza SAR nazionale.

Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Lo Stormo garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa.

Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’85° Centro SAR di Pratica di Mare (RM), dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’82° Centro SAR di Trapani, l’83° Gruppo Volo SAR, sito su Cervia e l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari).