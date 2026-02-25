Uragano Melissa, nuovo rapporto dell’NHC: venti aggiornati a 306km/h, a pari merito con l’uragano atlantico più forte

Il National Hurricane Center degli Stati Uniti ha pubblicato il suo rapporto finale sull’uragano Melissa, che ha devastato la Giamaica nell’ottobre 2025. Una modifica degna di nota è che i venti massimi sostenuti stimati dagli aerei da ricognizione sono stati aumentati da 298km/h a 306km/h, sebbene la velocità del vento al momento del landfall in Giamaica di 298km/h sia rimasta invariata. Ciò significa che l’uragano Melissa è ora a pari merito con l’uragano Allen del 1980 per i venti più forti mai misurati in un uragano atlantico. L’uragano Allen non ha mai toccato terra nei Caraibi, ma ha ucciso più di 220 persone ad Haiti a causa di forti venti e inondazioni. L’uragano ha poi toccato terra come tempesta di categoria 3 vicino al confine tra Texas e Messico.

Un altro indicatore chiave dell’intensità di un uragano è la pressione centrale, ovvero la pressione atmosferica al centro dell’occhio. Alla massima intensità, la pressione di Melissa è scesa a 892hPa, eguagliando quella dell’uragano del Labor Day del 1935 come terzo uragano atlantico più intenso mai osservato. Questo valore non è cambiato nel rapporto finale.

L’uragano Melissa ha anche stabilito un record per la raffica di vento più forte mai misurata da un aereo da ricognizione, confermato nel novembre 2025.

Gli effetti dell’uragano Melissa

Kingston, la capitale della Giamaica, è stata risparmiata dal peggio dell’uragano, ma le zone occidentali della nazione insulare hanno subito una “devastazione totale“. La tempesta ha toccato terra per la seconda volta vicino a Chivirico, a Cuba, il 22 ottobre, come tempesta di categoria 3. Haiti è stata colpita da gravi inondazioni, con oltre 890mm di pioggia caduti in aree localizzate.

Il National Hurricane Center stima che la tempesta abbia ucciso 95 persone: 45 in Giamaica, 43 ad Haiti e sette altrove. In Giamaica, si stima che siano stati uccisi 1,25 milioni di animali da allevamento.