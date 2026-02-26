Urso incontra il ministro austriaco: dal mercato europeo delle emissioni di CO₂ ai prezzi dell’energia

“Ho incontrato il ministro austriaco dell’Economia e dell’Energia, Wolfgang Hattmannsdorfer, con cui ho approfondito, a margine del Consiglio Competitività, i meccanismi del mercato europeo delle emissioni di CO₂, e del suo impatto sui prezzi dell’energia. Ho potuto illustrargli la proposta che ho avanzato stamane nel corso dell’Alleanza ministeriale per le industrie energivore: sospendere l’attuale sistema Ets in attesa di una sua profonda revisione, per evitare che il costo della CO₂ si trasformi in una ulteriore tassa a carico delle imprese, compromettendo la competitività del nostro sistema produttivo”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso su X.

“L’obiettivo – aggiunge Urso – resta correggere i meccanismi che fanno impennare i prezzi dell’energia, rinviare con urgenza la dismissione delle quote gratuite e introdurre un sostegno stabile per le imprese esportatrici, ancora assente nella riforma del Cbam. Dobbiamo riallineare quindi le politiche climatiche alla realtà industriale europea: decarbonizzare sì, ma senza deindustrializzare”.