USA, piccolo aereo compie un atterraggio d’emergenza su una strada trafficata in Georgia: il bilancio è “sorprendente” | FOTO

Un aereo monomotore ha effettuato un atterraggio d’emergenza su una strada trafficata in Georgia, nel sud-est degli USA, colpendo 3 veicoli e causando lievi ferite a 2 persone. La Federal Aviation Administration (FAA) e la Polizia di Gainesville riferiscono che l’Hawker Beechcraft BE-36 è atterrato a Gainesville, circa 80km a nord-est di Atlanta, a causa di problemi al motore. “Abbiamo perso il motore durante il decollo da Gainesville”, ha detto il pilota Thomas Rogers a WAGA-tv. “Abbiamo cercato di tornare indietro, abbiamo fatto tutto secondo le regole, ma ci siamo resi conto che non ce l’avremmo fatta vista la distanza, quindi siamo atterrati sulla strada”, ha aggiunto.

“Il fatto che siano riusciti ad atterrare in mezzo a centinaia di veicoli e abbiano colpito solo tre di questi, senza danneggiare le linee elettriche, è davvero notevole”, ha detto il capitano della Polizia di Gainesville, Kevin Holbrook, sottolineando che la strada è una delle principali arterie che attraversano la Georgia nordorientale. “Il fatto che nessuno sia rimasto gravemente ferito o ucciso è semplicemente sorprendente“, ha aggiunto.