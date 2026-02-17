USA, tempesta devasta la California: allerta alluvioni a Los Angeles, oltre 2 metri di neve in Sierra Nevada

Una violenta tempesta sta colpendo la California con temporali intensi, forti raffiche di vento e abbondanti nevicate sulle aree montuose, causando gravi disagi e mettendo in allerta milioni di residenti. Le autorità hanno diramato avvisi per alluvioni lampo per gran parte della contea di Los Angeles, dove piogge persistenti stanno interessando la regione, aumentando il rischio di smottamenti e colate di detriti, soprattutto nelle zone devastate dagli incendi dello scorso anno. Le amministrazioni locali hanno attivato piani di emergenza e predisposto squadre di intervento per affrontare eventuali criticità. Le operazioni di soccorso sono state rafforzate con il dispiegamento di personale antincendio e unità di salvataggio nelle aree considerate più vulnerabili a frane e allagamenti.

La tempesta ha provocato notevoli disagi alla viabilità in diverse zone dello Stato. Incidenti e mezzi fuori controllo hanno costretto alla chiusura temporanea di tratti autostradali, mentre la caduta di alberi ha bloccato alcune arterie principali. Le difficili condizioni meteo hanno portato anche alla chiusura anticipata o totale di parchi divertimento e strutture ricreative nel Sud della California.

I versanti occidentali della Sierra Nevada, alcune aree della contea di Shasta e porzioni della catena costiera potrebbero registrare fino a 2,4 metri di neve prima che la perturbazione si esaurisca entro la tarda giornata di mercoledì ora locale. Le intense nevicate, accompagnate da forti venti e scarsa visibilità, potrebbero rendere gli spostamenti estremamente pericolosi, se non impossibili.

L’evento meteorologico in atto interrompe un periodo caratterizzato da temperature insolitamente miti per l’inizio del 2026. Nonostante i disagi, la tempesta rappresenta una boccata d’ossigeno per le località sciistiche, che attendevano nevicate significative da settimane. L’ondata di maltempo si inserisce infatti in un contesto di grave carenza di neve in gran parte dell’Ovest degli Stati Uniti, dove i livelli del manto nevoso risultano tra i più bassi registrati negli ultimi decenni.

Nel frattempo, altre aree del Paese si preparano ad affrontare condizioni meteorologiche opposte ma altrettanto pericolose. Alcune zone del Colorado orientale, così come parti di Texas, New Mexico e Kansas, sono state poste sotto allerta incendi a causa di temperature elevate, venti sostenuti e condizioni di forte siccità.

Le previsioni indicano che la perturbazione attuale potrebbe essere solo la prima di una serie di sistemi temporaleschi destinati a interessare la California nei prossimi giorni.