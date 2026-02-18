Vacanza invernale in Trentino: sci, wellness e panorami alpini in Val di Sole

Il Trentino è da sempre una delle principali destinazioni di vacanze invernali, grazie alla presenza di comprensori sciistici moderni e di strutture dedicate al wellness, senza dimenticare la bellezza dei panorami. Il territorio trentino, infatti, offre non soltanto piste perfettamente preparate per sciatori di ogni livello, ma anche paesaggi alpini ampi e luminosi, percorsi per escursioni e un’ampia scelta di strutture con aree SPA e piscine riscaldate.

Tra le valli più apprezzate in inverno, la Val di Sole (Sulztal in tedesco) si distingue per la combinazione di neve, panorami mozzafiato e tranquillità, risultando ideale sia per chi cerca un soggiorno invernale attivo sia per chi desidera momenti di relax.

Comodità e benessere: la scelta della struttura

La scelta della struttura di soggiorno influisce molto sulla qualità della vacanza. Chi vuole combinare comodità e benessere può farlo scegliendo un hotel in Trentino con piscina e situato in posizione strategica. Un esempio è l’Hotel Tevini, situato a Daolasa, dal quale si può accedere rapidamente alla telecabina e agli impianti di risalita, grazie al servizio di shuttle bus privato.

Il Tevini Dolomites Charming Hotel è una struttura 4 stelle superior che offre camere e suite spaziose e confortevoli, ambiente SPA con piscina interna, saune, zone per il relax, trattamenti wellness, zona per il fitness. L’hotel dispone anche di una piscina infinity esterna riscaldata.

Gli impianti sciistici in Val di Sole e le varie attività invernali

Soggiornare in Val di Sole permette di avere a disposizione ben quattro comprensori sciistici: Folgarida-Marilleva, Skiarea Madonna di Campiglio, Skiarea Pontedilegno-Passo Tonale e Skiarea Pejo 3000.

Oltre allo sci alpino e allo snowboard, in Val di Sole è possibile praticare diverse altre attività invernali, tra cui lo sci di fondo, le escursioni invernali e le ciaspolate, grazie a una notevole varietà di percorsi. Altre possibilità sono le gite in slitta trainata da cavalli, lo sleddog e l’husky trekking.

Ci sono opportunità anche per la fat bike, la bicicletta con pneumatici appositi che consentono di viaggiare sulla neve.

Relax e benessere

Dopo una giornata sulla neve, arriva il momento di concedersi un po’ di relax e le piscine e l’area wellness dell’Hotel Tevini sono l’ideale per recuperare le energie. In alternativa si possono fare semplici passeggiate nei dintorni e ammirare i panorami alpini.

La combinazione di attività fisica, divertimento sulle piste e momenti di relax è l’ideale per chi cerca una pausa rigenerante, un momento di stacco dal lavoro o dallo studio.

Escursioni nei dintorni

Se si desidera dedicare un giorno a esperienze diverse dallo sci o dalle altre attività sportive, la Val di Sole offre diverse possibilità.

Una meta vicina che vale la pena visitare è Vermiglio, un borgo caratteristico che si trova sulle pendici del monte Boai. Qui e in altre località (Poia, Comasine, Cima Presanella ecc.) è stato girato il film “Vermiglio”, presentato all’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Un’altra possibilità è Malè, il centro amministrativo ed economico della valle. Qui è possibile visitare il Museo etnografico della Civiltà Solandra, la Segheria Veneziana, la Fucina Marinelli del Pondasio e la Chiesa decanale di Santa Maria Assunta.

In sintesi, scegliere il Trentino e la Val di Sole significa poter combinare sci, relax e panorami alpini in un contesto perfettamente organizzato e particolarmente piacevole.