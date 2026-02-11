Valanga a Bonneval-sur-Arc, sulle alpi francesi: in quota nevicate ripetute e vento forte, manto sovraccarico e instabilità diffusa | VIDEO

Una valanga si è verificata oggi nell’area di Bonneval-sur-Arc, sulle Alpi francesi, in un momento in cui la situazione nivologica era già considerata tra le più delicate della stagione. Il contesto non lascia spazio a interpretazioni: i bollettini indicavano pericolo 4 su 5 (marcato), un livello in cui il distacco di valanghe non è solo possibile, ma può diventare probabile su molti pendii ripidi, anche senza un innesco particolarmente “forte”.

Nelle ultime giornate la zona è stata interessata da una sequenza di nevicate ripetute in quota, con accumuli capaci di aumentare rapidamente il carico sul manto preesistente. Questo è uno degli scenari più classici per la formazione di instabilità diffuse: la neve fresca si deposita su strati più vecchi che non sempre riescono ad assestarsi in modo uniforme, soprattutto quando entrano in gioco vento e ridistribuzione eolica.

Ed è proprio il vento uno dei fattori più critici in questa fase. Anche con intensità “moderate”, la ventilazione può costruire in poche ore lastroni compatti nei punti più vulnerabili: sottovento alle creste, lungo i bordi dei canaloni, sui cambi di pendenza e nei pendii concavi. Questi lastroni possono apparire stabili a un primo sguardo, ma in realtà risultano sostenuti da un equilibrio fragile, pronto a collassare.

Il problema, in condizioni come queste, è che l’innesco può essere minimo: un singolo passaggio, un taglio di pendio, un sovraccarico localizzato. A rendere il quadro ancora più insidioso è la possibile presenza di strati deboli sepolti, veri e propri piani di scorrimento che permettono alla frattura di propagarsi su superfici ampie, trasformando un distacco puntuale in una valanga estesa.

Quando il pericolo è 4/5, la montagna non concede margini: la strategia più razionale diventa quella indicata dagli stessi bollettini ufficiali, cioè evitare i pendii ripidi non controllati, rinunciando senza esitazione a fuoripista e itinerari scialpinistici esposti. La valanga di Bonneval-sur-Arc è un segnale netto: in questa fase, la neve “sembra” invitante, ma può essere strutturalmente instabile.

In giornate così, la prudenza non è un consiglio generico: è l’unica scelta tecnicamente corretta.