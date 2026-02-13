Valanga a Val d’Isère: tre sciatori morti fuori pista

Tre sciatori sono morti a causa di una valanga in Val d’Isere, in Savoia, in una zona fuori pista, ha annunciato la stazione sciistica. La valanga ha travolto sei sciatori, quattro dei quali erano accompagnati da una guida professionista. “Nonostante la rapida risposta dei soccorsi, tre persone sono morte. Erano tutti dotati di Arva”, si legge in un comunicato. Il rischio valanghe nella zona è attualmente molto elevato (4/5), ricorda la stazione sciistica a sciatori e snowboarder, esortandoli a rimanere nelle aree sicure designate.