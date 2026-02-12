Valanga di grandi dimensioni a Gressoney-La-Trinité: ricerche in corso

Una valanga di grandi dimensioni si è verificata nel tardo pomeriggio a Gressoney-La-Trinité, in Valle d’Aosta. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano con 15 tecnici, personale del Soccorso alpino della Guardia di finanza, il Corpo forestale della Valle d’Aosta, i Vigili del fuoco volontari di Gressoney per l’illuminazione con fotoelettriche e i vigili del fuoco professionisti con i droni. Le operazioni sono in corso. Altri distacchi si sono registrati a Courmayeur, Pila, Oyace, Bionaz, Valtournenche e Valsavarenche.

L’aggiornamento

Una persona è stata estratta viva dalla valanga. Si tratta di un escursionista. L’uomo è stato portato nell’ospedale di Aosta dove saranno valutate le sue condizioni. Si trovava a circa un metro e mezzo sotto la neve. E’ stato individuato da una unità cinofila del Soccorso alpino della Guardia di finanza, grazie all’azione di sondaggio in linea della valanga, tecnica che permette di “liberare” gli odori utili al cane da ricerca.