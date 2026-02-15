Valanga in Trentino: in volo anche l’elicottero nell’area di Tombola Nera

Non ci sarebbero escursionisti coinvolti nella valanga che si è staccata pochi minuti dopo le 11 in Trentino. La slavina ha interessato l’area di Tombola Nera, in quota, non lontano da Malga Sorgazza, nel territorio comunale di Pieve Tesino. La centrale unica di emergenza ha messo in azione il Soccorso Alpino, che ha fatto alzare in volo anche l’elicottero. La valanga si è distaccata in località Forcella Segura a circa 2.400 metri di quota. Trentino Emergenza precisa che “l’evento ha coinvolto sei persone, che sono uscite dalla massa nevosa in autonomia. Sul posto è intervenuto l’elicottero, allertato da Trentino Emergenza, il quale ha effettuato le operazioni di ricerca“. In questo momento, i soccorritori stanno cercando di bonificare la zona interessata dalla valanga.