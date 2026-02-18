Valanga in Val di Rhemes: aperte finestre di transito sulla SR24

La Protezione civile della Valle d’Aosta rende noto che la competente Commissione Valanghe ha deciso la riapertura della strada regionale n.24 della Valle Rhêmes, dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 15 alle 18. La strada era stata chiusa ieri per la caduta di una valanga. La Protezione sta organizzando il trasporto delle persone evacuate che ne avevano segnalato la necessità per il recupero degli automezzi a Rhêmes-Notre-Dame. Nella serata di ieri, grazie alla collaborazione del personale della Protezione civile, del Corpo forestale, dei Vigili del fuoco, di professionisti e volontari, nonché dei volontari delle diverse associazioni del sistema regionale di Protezione civile e della Struttura Viabilità e opere stradali dell’Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, 242 persone rimaste a monte dell’interruzione stradale hanno potuto raggiungere le proprie strutture di soggiorno o le loro abitazioni. Tra queste, 16 persone provenienti da fuori Valle, impossibilitate a rientrare nei luoghi di residenza, sono state accolte presso la Caserma Battisti – Ramires, grazie alla disponibilità del Centro Addestramento Alpino di Aosta e alla pronta autorizzazione del Comando Territoriale Nord di Padova e dello Stato Maggiore dell’Esercito di Roma.