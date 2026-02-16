Valanga in Valle d’Aosta, morto anche il 3° sciatore

Non ce l’ha fatta il terzo sciatore coinvolto ieri in una valanga nel Canale del Vesses a Courmayeur, in Valle d’Aosta. L’uomo, un 35enne francese, era stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Torino, dove è deceduto questa mattina nonostante gli sforzi dei medici per salvarlo. Al momento del recupero dalla neve, la vittima era in grave ipotermia e in arresto cardiaco. In ospedale era stato sottoposto a ECLS (Extracorporeal Life Support), un sistema avanzato di supporto vitale e riscaldamento extracorporeo.