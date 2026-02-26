Valanga in Valtellina, morti 2 escursionisti

Una valanga si è verificata in Valdidentro, in provincia di Sondrio, provocando la morte di 2 persone. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 10:30 e, secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero un uomo e una donna di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino insieme agli elicotteri di emergenza provenienti da Sondrio e da Bergamo. Le vittime del grave incidente alpinistico avvenuto sul Monte Cornaccia, nella zona dei laghi di Cancano al confine con la Svizzera, sarebbero 2 valtellinesi. Stavano praticando sci-alpinismo quando sono stati travolti e uccisi da una valanga. I soccorritori sono stati allertati da un terzo scialpinista che si è salvato ed è stato solo valutato sul posto dai soccorritori senza necessità di ospedalizzazione.